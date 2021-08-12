اليوم.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق لليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية.

وأوضح الوزير، أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمناسبة رأس السنة الهجرية ، يعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

وتابع سعفان: ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.