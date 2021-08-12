استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية حزب أردوغان.. والمعارضة تطالب بإنتخابات مبكرة

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

كشفت نتائج أحدث استطلاع رأي بشأن الانتخابات، أن تحالف الأمة المعارض بتركيا يحظى بتأييد نسبي أعلى من التحالف الحاكم.



مركز بحوث العمليات الاجتماعية التركي أجرى استطلاعا للرأي في الفترة بين 26 و30 يوليو/ تموز المنصرم في 27 مدينة بمشاركة 3 آلاف و40 شخصا.

خلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات في الوقت الحالي.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد نحو 2.5 في المئة، بينما أكد 8.1 في المئة من المشاركين أنهم سيمتنعون عن المشاركة.

هذا وتم سؤال المشاركين أيضا عما إن كانوا يرغبون في عقد انتخابات مبكرة، حيث أعرب 53.4 في المئة من المشاركين عن دعمهم للأمر في حين بلغت نسبة الرافضين لعقد انتخابات مبكرة نحو 38.4 في المئة. وأفاد 5.9 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم بعد تجاه الأمر.

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن الرئيس أردوغان وحليفه الانتخابي دولت بهجلي يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023.