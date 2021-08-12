شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد اليابانية تحذر من فيضانات وانهيارات جنوب غربي البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، من إمكانية حدوث انهيارات ارضية وفيضانات، في جنوب غربي البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن هيئة الأرصاد أن الغيوم المطيرة الكثيفة تجلب أمطارا متفرقة في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو ومناطق أخرى.

وهطلت أمطار على بعض المدن بلغ منسوبها أكثر من 50 ملليمترا في الساعة صباح اليوم، فيما أصدر المسؤولون تحذيرات من حدوث انهيارات طينية في أجزاء كثيرة من كيوشو.