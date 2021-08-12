شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المالية تتعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين وتكشف الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهّدت الحكومة المالية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعادة السلطة إلى المدنيين في المواعيد المحددة شهري فبراير ومارس القادمين، رغم المصاعب الأمنية التي تشهدها مالي، وفق ما أكّده رئيس الدبلوماسية المالية عبداللاي ديوب، على هامش مشاركته في ندوة حول "دور الميونيسما في إرساء الأمن في مالي والساحل الصحراوي"، والتي انعقدت أمس في الجزائر.

وشدد الوزير المالي على أن "الحكومة المالية ما فتئت تؤكد مراراً وتكراراً التزامها بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه خاصة في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “، وورقة الطريق التي تم اعتمادها والاتفاق بشأنها، لضمان الانتقال في مالي"، معرباً عن أمله في إسهام كافة شركاء مالي في ضمان إقرار الأمن في بلاده.

وكانت السلطات الانتقالية في مالي قد أعلنت عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية شهري فبراير ومارس 2022، ويسبقها استفتاء حول تعديل الدستور في 31 أكتوبر المقبل.