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حزب الشعب الجمهوري التركي يهاجم سياسات أردوغان وحكومته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

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استنكر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، والمتحدث باسم الحزب، فايق أوزتراك، سياسات الحكومة التركية التي تهدف إلى إلهاء الشعب ببعض الادعائات الفارغة، وصرفهم عن الأزمات الحقيقية في البلاد.

 

ونفى كليتشدار أوغلو، خلال اجتماع مجلس إدارة حزب الشعب الجمهوري،، مقابلته عضو حزب العدالة والتنمية السابق، محمد شيمشيك، بهدف التنسيق لحملة ترشحه للرئاسة، وقال إن كلها ادعاءات زائفة، ليس لدينا وقت لنضيعه في مثل هذه الأشياء، إننا لا نخطط لشيء».

 

وكلف كليتشدار أوغلو مسؤولي الحزب بإعداد مقترح قانون لتقوية ودعم المؤسسات الجوية التركية من أجل التصدي لكوارث حرائق الغابات في المستقبل، قبل أن يعلن زيارته للمناطق الجنوبية بغرض مقابلة المواطنين المتضررين من الحرائق التي ضربت بلاده على مدار الأسبوعين المنصرمين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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