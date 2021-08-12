شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 390 ألف أفغاني منذ بداية هذا العام بسبب النزاعات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّدت الأمم المتحدة أنه رغم تردي الوضع الأمني في ‏أفغانستان، فإن الوكالات الإنسانية تبقى وتقدّم المساعدة إلى المحتاجين، حيث وصلت إلى 7.8 ‏ملايين شخص في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.‏

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي أمس، بنزوح 390,000 شخص جديد بسبب النزاع في ‏أفغانستان منذ بداية هذا العام، مع ارتفاع كبير منذ مايو الماضي، مشيراً إلى أنه بين 1 يوليو و5 ‏أغسطس، تحقق المجتمع الإنساني من وصول 5,800 من النازحين داخلياً إلى كابل.‏

وقال: إنهم يبحثون عن الأمان من الصراع وغيره من التهديدات، وقد تلقوا مساعدات بما في ذلك ‏الدعم الغذائي والأدوات المنزلية والماء والصرف الصحي، ومعظم الذين ظلوا في كابول يقيمون مع ‏أصدقاء وعائلات، ولكن عدداً متزايداً منهم يظل في العراء.‏