شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 390 ألف أفغاني منذ بداية هذا العام بسبب النزاعات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكّدت الأمم المتحدة أنه رغم تردي الوضع الأمني في أفغانستان، فإن الوكالات الإنسانية تبقى وتقدّم المساعدة إلى المحتاجين، حيث وصلت إلى 7.8 ملايين شخص في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي أمس، بنزوح 390,000 شخص جديد بسبب النزاع في أفغانستان منذ بداية هذا العام، مع ارتفاع كبير منذ مايو الماضي، مشيراً إلى أنه بين 1 يوليو و5 أغسطس، تحقق المجتمع الإنساني من وصول 5,800 من النازحين داخلياً إلى كابل.
وقال: إنهم يبحثون عن الأمان من الصراع وغيره من التهديدات، وقد تلقوا مساعدات بما في ذلك الدعم الغذائي والأدوات المنزلية والماء والصرف الصحي، ومعظم الذين ظلوا في كابول يقيمون مع أصدقاء وعائلات، ولكن عدداً متزايداً منهم يظل في العراء.