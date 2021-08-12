شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص بعثات وإيقاف مشروعات .. ماذا يحدث بين بيلاروسيا وأمريكا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت بيلاروسيا من الولايات المتحدة الأمريكية، تقليص عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في مينسك إلى خمسة أفراد فقط.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيلاروسيا، أناتولي غلازا، أن سلطات بلاده استدعت القائم بالأعمال الأمريكي في مينسك جيفري جيوك وأبلغته قرارها بشأن التقليص، كما جرى إبلاغه بتجميد المشروعات والمنح والبرامج الثنائية إلى حين آخر، وسحب موافقتها على تعيين جولي فيشر سفيرة للولايات المتحدة لدى بيلاروسيا.

وعزا المتحدث قرارات مينسك إلى "سياسات واشنطن الرامية إلى تقليص التعاون الثنائي مع بيلاروسيا وفرض حزم من العقوبات ضد هيئات وشخصيات في بيلاروسيا".