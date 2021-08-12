شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تبحث إعادة فتح حدودها مطلع العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الخميس، أن بلادها ستبحث إعادة فتح حدودها بدءا من أوائل عام 2022.

وأُغلقت الحدود أمام الجميع باستثناء السكان والمواطنين منذ آذار/مارس 2020، وفتحت أبوابها أمام أستراليا في نيسان/أبريل، ولكن البلد المجاور كان يكافح من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، وأغلقت الحدود مرة أخرى في أواخر تموز/يوليو.

وقالت أردرن: "لقد قلت من قبل إن الحدود عملت كدرع جماعي لنيوزيلندا لحمايتنا من الفيروس"، موضحة أنه بمجرد زيادة التطعيم، يمكن أن تبدأ إعادة فتح الحدود على مراحل.

وسجلت نيوزيلندا، البالغ تعداد سكانها خمسة ملايين نسمة، ما إجماليه 2548 إصابة بفيروس كورونا و26 وفاة بشكل إجمالي.