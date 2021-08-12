اخبار العالم

أمريكا: 3.5 تريليون دولار لدعم الاستثمار الحكومي في عدة قطاعات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 3.5 تريليون دولار لدعم الاستثمار الحكومي في عدة قطاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مسودة موازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار، لدعم الاستثمار الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والتعامل مع التغير المناخي، بموافقة 50 صوتاً مقابل 49.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر: إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أقروا الموازنة، مما يضع الجميع على المسار لإحداث تحوّل تاريخي في كيفية عمل الاقتصاد الأمريكي بالنسبة للأمريكيين.

وتشمل خطة الموازنة، تمويلاً لتدابير تتعلق بالمناخ، واستثمارات جديدة في البنى التحتية، تتضمن مواد حذفت من حزمة مجلس الشيوخ، ومنح إقامات لملايين العمال المهاجرين، إضافةً إلى دفع أقساط الجامعات الحكومية لمدة عامين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا