اليوم.. انطلاق أكبر مؤتمر فى جراحة الأوعية الدموية بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق، اليوم الخميس، المؤتمر السابع عشر للجمعية المصرية والمؤتمر السادس لأقسام جراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية بمستشفيات جامعة الأزهر وعلى مدار ثلاثة أيام، ويقام المؤتمر بمشاركة رموز متميزة من جراحي الأوعية الدموية والتخصصات المختلفة والمتعمقة في علاج القدم السكرى ومضاعفاته مثل الجراحة العامة والعظام والتجميل والأعصاب والغدد ويتضمن ١٣٧ متحدثة ورئيس جلسة مصرى و٣٠ متحدثة أجنبية من ١٨ دولة أجنبية يشاركون في 15 جلسة و15 ورشة عمل و155 محاضرة علمية وبمشاركة حية من 24 دولة من أنحاء دول العالم.

وعلى هامش المؤتمر، تقام بعض الأنشطة التنموية والاجتماعية منها استعراض مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضي القدم السكري غير القادرين وتنفيذ ورش عمل لتدريب شباب الأطباء والتمريض والفنيين ومسابقات لتنشيط البحث العلمى للشباب من جراحي الأوعية الدموية.

المؤتمر تم الإعداد له على مدار عام ونصف وحجز فنادق عالمية ذات مساحات خارجية واسعة بقوة استيعابية ١٠٠٠ غرفة وقاعات محاضرات كبيرة معقمة بالكامل بأحدث أجهزة التعقيم الحديثة مع نقل حى مباشر لكل فاعليات الحدث الأكبر في جراحة الأوعية بمصر ٢٠٢١، ويقام خلال المؤتمر سمبوزيوم علمي ينظمه المكتب العلمى third eye يعرض خلاله احدث تكنولوجيا عالمية لعلاج القدم السكرى بتكنولوجيا الفضه الرباعية tetrasilver

جدير بالذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبوالغيط عميد كلية الطب بنين القاهرة والدكتور هشام فرهود عميد كلية الطب بنات- القاهرة والدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب بنين أسيوط والدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين – دمياط.