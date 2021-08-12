بهذه الشروط.. توقعات بتشغيل رحلات العمرة من مصر في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن ملف تسيير رحلات العمرة من مصر، ليس فيه جديد حتى الآن يذكر، وذلك على خلفية بدء السعودية في استقبال طلبات العمرة من خارج المملكة يوم 9 أغسطس الجاري دون السماح لمصر.

وأوضح تركي لمصراوي، أن قرار التشغيل من مصر مرهون بإعلان المملكة العربية السعودية لقواعد وضوابط العمرة وأعداد المعتمرين من مصر، بالإضافة إلى فتح الطيران مباشرة بين مصر والسعودية.

ويتوقع عضو العليا للحج والعمرة، ارتفاع أسعار العمرة عن 20 ألف جنيه بسبب الشروط الجديدة التي اعتمدتها السعودية ومنها: (مسحات "بي سي آر" قبل المغادرة والوصول، ووثائق تأمين أثناء الرحلة، والتسكين بالغرفة الواحدة بالفنادق إثنين كحد أقصى، إضافة إلى تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%، بجانب إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة).

من جانبه، قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، إن هناك أخبارا مبشرة نوعا ما لجميع المسلمين من مختلف العالم بشأن موسم العمرة، خاصة الدول التي رفع عنها الحظر مؤخرا وعددهم 23 دولة تقريبا بواقع "السيستم السعودي".

وأشار سلطان في تصريح لمصراوي، إلى أن موقف مصر أو الدول المحظور السفر منها إلى المملكة حتى إشعار آخر، لم يتضح بعد، وعلينا التريث حتى تُظهر الأيام المقبلة موقف هذه الدول وعددهم 13 دولة حتى الآن.

ونوه إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة الحالية، تعمل على تجهيز بعض الضوابط والإجراءات المرتبطة بالعمرة، ومنها: وجود شركة تأمين للعمرة، متابعا:" في مصادر ذكرت بأن رحلات العمرة سوف تبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل.. لكن أنا أتوقع أن تبدأ الرحلات خلال شهر نوفمبر المقبل".

وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن تواصل الغرفة مع وزارة الحج والعمرة السعودية، بشأن الاتفاق على شروط العمرة للموسم الجديد، مشيرا إلى أن العمرة ستنطلق عقب تطعيم حوالي 70% من المواطنين بلقاح كورونا واعتماد جميع اللقاحات.

وأوضح المصدر في تصريحات تليفزيونية، إلى أن تسيير رحلات العمرة من مصر سوف تبدأ منتصف شهر نوفمبر، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستعلن الضوابط الخاصة بالعمرة، عندما تسمح السعودية للمصريين بالسفر إليها لأداء العمرة، وسيتم نشر الضوابط لتعريف المواطنين قبل سفرهم.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أصدرت الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، منوهة بأن تحديد الدول التى سيتم استقبال المعتمرين منها وأعدادهم سيتم حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة والتي يتم تحديثها بشكل دوري.

واشترطت استكمال تلقي الجرعات للقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، للراغبين في أداء مناسك العمرة، وإرفاق شهادة التحصين المصدق عليها من الجهات الرسمية فى بلاد المعتمر.

وحددت الضوابط والاشتراطات الخاصة بسكن المعتمرين في فنادق المملكة، بحيث لا يزيد عدد الأفراد عن اثنين لكل غرفة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف بين الأسرّة، وتخصيص 10% من الغرف لعزل أي حالة اشتباه مباشرة.