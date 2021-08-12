شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد الإفريقي» يدعو إلى تحسين أنظمة التسجيل المدني ونظم إدارة الهوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الاتحاد الإفريقي ضرورة إسراع دول الأعضاء الإفريقي في تحسين أنظمة التسجيل المدني والإحصائيات الحيوية ونظم إدارة الهوية في أفريقيا، من أجل تحسين معيشة المواطنين وخلق فرص العمل وتوسيع السوق من خلال التجارة وحرية الحركة وتنقل العمالة.

ودعا الاتحاد في بيان له يوم أمس، بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم الأفريقي للتسجيل المدني والإحصاء الحيوي" إلى زيادة الوعي العام بأهمية تسجيل المواليد والوفيات من خلال نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية التي تعمل بشكل جيد وفعال، حاثاً دول الأعضاء تسجيل كافة حالات الولادة والزواج على أراضيها دون تمييز، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا .

وأكد الاتحاد الإفريقي دفع مساعي دول الأعضاء لتطبيق أنظمة شاملة ومبتكرة ومتكاملة، لسد فجوة الهوية في أفريقيا والمساهمة في تحقيق أجندة 2063.