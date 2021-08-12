الكويت.. قرار بتعيين وزير جديد لشؤون الديوان الأميري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، مشروع مرسوم يقضي بتعيين الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزيرا لشؤون الديوان الأميري.

قرار جاء بعد أسبوعين من إعفاء وزير الديوان الأميري السابق الشيخ علي الجراح من منصبه.

وقالت الحكومة الكويتية، في بيان، إن المرسوم قدم إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وكان الديوان الأميري قد قال يوم 28 يوليو/ تموز الماضي إن أمير الكويت قرر إعفاء الشيخ علي الجراح من منصبه دون ذكر تفاصيل.

وتولى الشيخ علي الجراح (71 عاما) سابقا منصب وزير النفط ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيما تولى منصب وزير شؤون الديوان الأميري في ديسمبر/ كانون الأول 2017 .