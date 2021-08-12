عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قاذفة صواريخ أمريكية تقترب من الأجواء الإيرانية

الخميس 12 أغسطس 2021

الخليج 365

كشف صحفي إيراني وخبير عسكري مقرب من الحرس الثوري، الخميس، عن اقتراب طائرة أمريكية من الأجواء الإيرانية.



وغرد حسين دليريان وهو صحفي في وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري على "تويتر"، قائلا: إن "المضادات الجوية الإيرانية تحذر طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية بعد اقترابها من الأجواء الإيرانية فوق مضيق هرمز في الخليج".

وحاول دليريان تحقيق انتصار معنوي "زائف" لإيران بإشارته في تغريدة ثانية إلى أنه تم تحذير الطائرة الأمريكية بعد رصدها من موقع رادار في مدينة بندر عباس الواقعة جنوبي إيران.

ولفت إلى أن تمركز منظومتي نظام خرداد الصاروخية ومنظومة S200 ومرصاد الإيرانية في المنطقة المشار إليها.

ولم تعلن السلطات الرسمية الإيرانية قيام طائرة أمريكية مسيرة بالاقتراب من أجوائها.

و"إم كيو-9" هي طائرة بدون طيار تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأمريكية، وتستخدم كقاذفة للصواريخ في القتال، وجرى اعتماد سلاح الجو البريطاني عليها في ضرب مواقع بأفغانستان.

تغريدة الصحفي الإيراني تأتي بعد حديث موقع إيراني مقرب من التيار المتشدد في طهران عن تمكن حركة طالبان من إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في ولاية فراه غربي أفغانستان.

وفي حال تأكيد صحة الخطوة الأمريكية فربما تكون رسالة واضحة من واشنطن إلى طهران بشأن المفاوضات النووية غير مباشرة التي انطلقت في أبريل/نيسان الماضي في العاصمة النمساوية فيينا.

وتجرى هذه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ويتوسط فيها الأوروبيون خاصة وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015، بهدف الحؤول دون تطوير طهران سلاحا نوويا.