شكرا لقرائتكم تونس.. حرائق تلتهم الغابات ونداءات استغاثة للسلطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه عدد من التونسيين في منطقة القليعة بمحافظة القيروان وسط البلاد، اليوم الأربعاء، نداء إلى السلطات المعنية لإنقاذهم من الحرائق المشتعلة في منطقتهم.

يأتي ذلك، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق ومنعها من الوصول إلى التجمعات السكنية القريبة، وسط ارتفاع الحرارة وصعوبة التضاريس.

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وكان حريق قد اندلع السبت الماضي فى جبل السرج التابع لمعتمدية الوسلاتية على مساحة شاسعة، مخلفاً خسائر جسيمة فى الثروة الحرجية.

في موازاة ذلك، تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات في محافظة الكاف شمال غربي البلاد، جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد الجبال، وذلك بعد تمكنها من إخماد معظم النيران التي اشتعلت للمرة الثانية بنفس المنطقة، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية.

حرائق تونس (مواقع التواصل)

النيران تلتهم 150 هكتاراً

أما في محافظة بنزرزت (شمال شرق)، فقد أتت النيران على ما يزيد عن 150 هكتاراً من الغابات، وفق ما ذكر مدير الحماية المدنيّة العميد كمال المليتي.

وأوضح مصدر أن حريق غابة الناظور ببنزرت، كان واحداً من أخطر الحرائق حيث تمت السيطرة عليه بعد حوالي 40 ساعة من العمل المتواصل.

يذكر أن موجة الحر امتدت على مدى أيام في تونس لكنها بلغت أمس الثلاثاء، ذروتها في النهار مع تسجيل أرقام قياسية في عدد من الولايات.