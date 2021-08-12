شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعات انتصرت للمرأة أقرها النواب.. تغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول، إقرار عدد من التشريعات المهمة التى ينتصر فيها للمرأة، ولعل فى مقدمتها تغليظ عقوبة التحرش.. وفى هذا الصدد نلقى الضوء على أبرز التشريعات التى انتصر فيها المجلس النيابى للمرأة فى دور الانعقاد الأول:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث: يهدف التشريع إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم على اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية، حيث عاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: جاء القانون انتصارا للمرأة بتشديد العقوبات على التعرض للغير، والتحرش الجنسى، على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجنى عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

يشار إلى أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول تمكن من وضع بصمة تشريعية غير تقليدية بدورها أحدثت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، بإقرار 146 تشريعا بإجمالى 1749 مادة قانونية، فى مختلف المجالات سواء الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى، أو الرعاية الصحية، والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، فضلا عن القوانين الخاصة بالثروة البترولية، والتي تصب جميعها في تحسين حياة المواطنين وحمايته، فضلا عن دعم توجهات الدولة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية.