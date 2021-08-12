محمد الفلاح - ميرسر ستريت ظهرت في إيران.. موقع تتبع سفن يؤكد

الخميس 12 أغسطس 2021

بعد أسابيع على الحادث، كشف موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب سفن النفط، أن ناقلة النفط "ميرسر ستريت" التي تعرضت لحادث في خليج عمان في أوائل يوليو الماضي موجودة في ميناء بندر عباس الإيراني منذ نحو حوالي شهر.



وأضافت المعلومات أن الناقلة المذكورة كانت ظهرت في إيران بعد يومين فقط من اختفائها.

جاء ذلك بعد مرور شهر على الهجوم الذي تعرّضت له سفينة "ميرسر ستريت" المدارة من قبل شركة إسرائيلية، والذي نفّذ بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

وبينما نفت طهران تماما مسؤوليتها عن الهجوم، وندد المتحدث باسم وزارة خارجيتها باتهامات وجهتها إسرائيل لبلاده، معتبراً إياها أن "لا أساس لها"، أكدت تل أبيب امتلاكها لأدلة استخباراتية تثبت تورط طهران.

تأكيد إسرائيلي

وكشف رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، أن إيران تحاول بشكل جبان التملص من مسؤولية استهداف السفينة، وفق تعبيره.

وأوضح أن إيران هاجمت السفينة بمسيّرات، وأرادت أن تصيب هدفا إسرائيليا، إلا أن الحادثة أدت لقتل مواطن بريطاني ومواطن روماني، مشيرا إلى أن الهجوم يمثل تذكيرا للعالم بـ"العدوانية الإيرانية"، وذلك وفقاً لما نقله موقع أميركي.

أيضاً شدد على أن مثل تلك العمليات لا تشكل تهديدا على إسرائيل فحسب، بل هي تمس المصالح الدولية وحرية الملاحة البحرية.

اتهامات متبادلة

يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا خلال الأشهر الماضية علنا، اتهامات باستهداف سفن تجارية في أعماق البحار، في صفحة جديدة من حروب الظل بين الطرفين، بعد استهداف مواقع نووية داخل البلاد، أو عسكرية في سوريا.

وكانت تقارير غربية كشفت في وقت سابق، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى سوريا خلال السنتين ونصف الماضية.

كذلك أشار مسؤولين أميركيون وإقليميون، إلى أنه ومنذ أواخر عام 2019 استخدمت إسرائيل أسلحة تشمل ألغاماً بحرية لضرب سفن إيرانية أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها إلى سوريا، في هجمات نفذت في البحر الأحمر وفي مناطق أخرى بالمنطقة.