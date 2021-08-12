شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تفعل مركز الاتصال للإبلاغ عن حالات الاشتباه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، ليل الأربعاء/ الخميس، أنها قررت بدءا من اليوم إعادة تفعيل مركز الاتصال الخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، في إيجاز أن وزير الصحة سيدي ولد الزحاف اتخذ قرارا خلال اجتماع عقده بالوزارة، يقضي بإعادة تنظيم وتفعيل مركز الاتصال الخاص بالمكالمات الاستعجالية للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، والذي أغلق بعد تجاوز الموجة الثانية من جائحة كورونا منذ أشهر وتوقف عن العمل.

ويأتي تفعيل المركز بسبب ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات بكورونا في البلاد، على خلفية تفشي سلالة دلتا المتحورة.