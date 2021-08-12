شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس السيادة السوداني»: لن نسمح بحدوث انقلاب عسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أن القوات المسلحة لن تسمح بحدوث انقلاب في السودان، مشددا على أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة «بالنظر إلى حصار استمر 30 عاما على البلاد».

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية عنه القول إن «الدولة، برغم الهفوات، تمضي بخطى ثابتة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية»، لافتا إلى أن «الحكومة الانتقالية حققت إنجازات بعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، وبدء إعفاء الديون، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلا عن تحقيق السلام الذي يعد الإنجاز الأكبر كونه حقن دماء السودانيين».

وحمل من وصفهم بـ «فاقدي الوطنية» المسؤولية عن بعض الإخفاقات التي تشهدها الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن هؤلاء لو تحلوا بالوطنية بقدر يسير لتجاوز السودان الوضع الذي يعيشه الآن، مضيفا أن السودان غني بموارده التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد.

وطمأن دقلو بعدم حدوث انقلاب عسكري يقوض الفترة الانتقالية. وقال: «نحن العسكريين لن نسمح بحدوث انقلاب... نريد تحولا ديمقراطيا حقيقيا عبر انتخابات حرة ونزيهة».

وفي سياق متصل التقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق الثلاثاء بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي يزور الخرطوم حاليا.

وأكدت الوزيرة على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع المحكمة.

وقالت إن مجلس الوزراء السوداني قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، كما أقر مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة، وشكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.