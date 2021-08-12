شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الإيرانية: وزراء حكومة رئيسي إرهابيون من «فيلق القدس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بات واضحا أن نظام الملالي في مأزق كبير بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية فجائحة كورونا تضرب بعنف، والمظاهرات والإضرابات تعم أنحاء البلاد.

وتقول المعارضة الإيرانية إن خامنئي أتى بحكومة ما أسماه «حزب الله الشابة» للخروج من الأزمات المستعصية، بتنصيب إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد.

وقال عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية هادي روشن روان في تصريح لـ ”الخليج 365” إنه مع قدوم رئيسي اشتدت الانقسامات داخل نظام خامنئي بسبب رغبة قادة المجموعات المقربة منه تولي مناصب وزارية ومناصب حساسة داخل النظام.

الداخلية والاستخباراتوأوضح روشن روان أن حكومة رئيسي التي قدمها للبرلمان أمس تأتي ضمن هذه السياقات.. وأضاف إن مرشح وزارة الخارجية حسين أمير عبدالهيان كان سفيرا في البحرين في عهد أحمدي نجاد، ثم نائب وزير خلال ولاية أحمدي نجاد و3 سنوات خلال ولاية روحاني.

وقال إن مرشح وزارة الداخلية أحمد وحيدي 63 عامًا قائد إرهابي للنظام منذ عام 1981 ومع تشكيل فيلق القدس، كان أول قائد لفيلق القدس حتى عام 1997، حيث كانت جميع العمليات الإرهابية واحتجاز الرهائن في الخارج تحت إمرته، وعضو حالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس لجنة السياسة والدفاع والأمن في مجلس الشورى.

مشيرا إلى أن سيد إسماعيل خطيب مرشح لوزارة الاستخبارات 60 عامًا عمل في الاستخبارات وعمليات قوات الحرس منذ عام 1980.

وعمل في مكتب خامنئي من 2012 إلى 2019 وكان رئيس حماية المعلومات في السلطة القضائية، ومن 2019 تولى رئاسة حراسة مؤسسة آستان قدس.الدفاع والمواصلاتوقال إن محمد رضا قرايي أشتياني مرشح وزارة الدفاع 61 عامًا وهو عسكري برتبة عميد نائب رئيس أركان القوات المسلحة الحالي شارك في قمع القوات الشعبية في كردستان في العقد الأول من الثورة المناهضة للملكية.

وبسبب هذه الجرائم عينه صياد شيرازي قائد القوات البرية للجيش آنذاك في عام 1984، مدربًا للطلاب الضباط في جامعة الإمام علي.

وقال إن رستم قاسمي مرشح لوزارة المواصلات وتخطيط المدن 57 عاما العميد في الهندسة البحرية وقائد معسكر خاتم الأنبياء ثم وزير النفط في عهد أحمدي نجاد حيث فقدت الحفارات النفطية وتجاوز العقوبات.

وبعد الوزارة شغل منصب نائب المسؤول المالي لفيلق القدس والمسؤول عن الالتفاف على العقوبات ومن داعميه قائد قوات الحرس.

العدل والثقافةوأضاف إن أمير حسين رحيمي مرشح لوزارة العدل 53 عامًا منذ أن كان عمره 18 عامًا عمل في القضاء كقاض ثم قاض في محافظة همدان، ورئيس المحاكم العامة والثورية في طهران، وقاض خاص لرئيس القضاء وعضو في مجلس الشورى في الدورة الثامنة (دائما كان من المحرضين على القمع).

وقال إن عزت الله ضرغامي مرشح لوزارة التراث الثقافي 62 عامًا عميد رئيس هيئة إذاعة وتلفزيون النظام لدورتين وعضو المجلس الثقافي الأعلى حتى الآن.

حفنة بلطجيةوختم المعارض الإيراني حديثه بالقول إنه من خلال تنصيب جلاد عام 1988 كرئيس لنظام الملالي، وجلب حفنة من البلطجية وضباط قوات حرس الملالي مثل قاليباف، وعلي رضا زكاني، ومخبر دزفولي، وغيرهم من البلطجية المتخصصين في قمع ونهب الناس، يريد خامنئي إنهاء الانتفاضة وإخمادها.

مشددا أن إجراءات خامنئي لن تجدي نفعاً، وأنه بات من الواضح أنه في المستقبل القريب ستشتد الخلافات والتوترات الداخلية داخل النظام وداخل زمرة الولي الفقيه.