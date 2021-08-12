شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاشينكو آخر ديكتاتور في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت مجلة «بوليتيكو» الاتحاد الأوروبي إلى تصعيد الضغط على نظام ألكسندر لوكاشينكو في بيلاروسيا.

وبحسب مقال لـ «بافيل لاتوشكو»، وزير الثقافة البيلاروسي السابق، منذ عام واحد على وجه التحديد، صوت الشعب البيلاروسي لإقالة ألكسندر لوكاشينكو من منصبه.

وتابع: لكن بدلًا من أن يجدوا دولة حديثة قائمة على سيادة القانون، واجهوا 12 شهرًا من العنف والرقابة والقمع السياسي الموسع، لكن على الرغم من كل شيء، لا يزال التغيير السياسي في بيلاروسيا حتميًا، وقد حان الوقت لممارسة الضغط.

وأضاف: إن الرغبة في إزاحة آخر ديكتاتور في أوروبا لا علاقة لها بالجغرافيا السياسية، وليست مرتبطة بروسيا أو الغرب. الحقيقة أبسط بكثير.

وأردف يقول: لقد سئم البيلاروسيون ببساطة حكومة لوكاشينكو الاستبدادية السرية. ما أرادوه هو ما يريده الناس في كل مكان في العالم ويستحقونه وهو حكومة نزيهة وخاضعة للمساءلة.

ومضى يقول: أصبحت الطبيعة السخيفة والإجرامية لنظام لوكاشينكو واضحة مرة أخرى الأحد الماضي، عندما تجرأت كريستسينا تسيمانوسكايا، وهي لاعبة في الفريق الأولمبي البيلاروسي في طوكيو، على انتقاد طاقمها التدريبي، في المقابل، تم تهديدها بالإعادة إلى بلادها، وأجبرت على ركوب سيارة واقتيدت إلى المطار رغما عنها.

وتابع بقوله: في منهج لوكاشينكو، هذا هو الرد على أولئك الذين يتحدون السلطة لأي سبب، سواء كان سياسيا أم لا. خوفًا على سلامتها في بيلاروسيا، سعت تسيمانوسكايا للحصول على الحماية من السلطات اليابانية والملاذ الآمن في الاتحاد الأوروبي، ولحسن الحظ حصلت على ذلك، وجردت اللجنة الأولمبية الدولية الآن اثنين من مدربي بيلاروسيا من اعتمادهما.

وأضاف: كان هناك آخرون أقل حظا. في بيلاروسيا نفسها، يتم جر المدنيين يومًا بعد يوم إلى شاحنات الشرطة وحبسهم، تم بالفعل اعتقال أكثر من 35 ألف متظاهر سلمي وتعذيبهم، فقد ما لا يقل عن 10 أشخاص حياتهم. وتم حظر المجتمع المدني فعليًا.

وأردف: تمتد تكتيكات لوكاشينكو للتعامل مع المعارضة والنقد حتى إلى الأراضي الأجنبية، كان هناك اختطاف لطائرة ريان إير في مايو والآن، سياسة لوكاشينكو الساخرة بنقل اللاجئين من الشرق الأوسط إلى حدود بلاده مع ليتوانيا.

وتابع: هذا الأسبوع فقط، تم العثور على فيتالي شيشوف، الناشط البيلاروسي المقيم في أوكرانيا، مشنوقًا في حديقة بالقرب من منزله في كييف. كان شيشوف يدير منظمة غير حكومية ساعدت مواطنيه على الفرار من الاضطهاد، وتحقق الشرطة المحلية الآن في احتمال ارتكاب جريمة قتل.

وأكد على أنه من كل هذا يتضح أن النظام البيلاروسي مارق وأن الدولة تشن حملة إرهاب وترهيب تتنامى فقط في الشراسة ولا تعرف الحدود الأخلاقية ولا الإقليمية.

وأردف بقوله: نرحب بالجولة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسيعاني المدنيون في بيلاروسيا أيضا من تداعيات سلبية، ولكن إذا كان ذلك ضروريًا لكبح جماح لوكاشينكو الغريب على نحو متزايد، فليكن.

وأضاف: قيل إن عقوبات الاتحاد الأوروبي تخاطر بدفع مينسك إلى أحضان موسكو، ومع ذلك، ليست العقوبات هي التي تفعل ذلك ولكن لوكاشينكو نفسه يطلب من روسيا مساعدته على البقاء في السلطة.

واختتم بقوله: من خلال زيادة الضغط الدولي على النظام، من جميع الجوانب الممكنة، سيأتي التغيير السياسي في بيلاروسيا في النهاية، سقوط الديكتاتور حتمي.