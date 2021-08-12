لـ5 سنوات.. إدراج "الإخوان" على قوائم الإرهاب بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرجت السلطات المصرية بشكل نهائي تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية ولمدة خمس سنوات.

ونشرت "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية قرار محكمة مصرية بإدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ القرار الذي نشرته الجريدة في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 11 أغسطس/آب الجاري.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فقد قررت محكمة جنايات القاهرة أيضا إدراج 56 شخصا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ هذا القرار.

وتضمنت قائمة المدرجين على قائمة الإرهاب كلا من؛ محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته "رامى نوفل"، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبد الخالق عبد العزيز السيد قريطم، ومحمد عبد اللاه عبد النبى على أحمد، وأحمد حامد عبد الوهاب أحمد يوسف، وعناصر إخوانية أخرى.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في 18 مايو/أيار الماضي قرارا بإدراج 17 محكومًا عليهم على قوائم الإرهابيين، أبرزهم: محمد بديع المرشد السابق لجماعة الإخوان، وعدد من قياداتها بينهم: محمود السيد عبد الله غزلان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات، وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان، وفتحي محمد إبراهيم شهاب.



كما نشرت الوقائع المصرية في عددها 78 تابع الصادر بتاريخ 4 إبريل 2021، عدة قرارات لمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 51 إرهابيًا على قائمة الإرهابيين.

وكان البرلمان المصري قد وافق نهائيًا، في فبراير/شباط 2020، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وعرفت تعديلات قانون الكيانات الإرهابية، لفظ "الكيان الإرهابي" على أنه "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

وتضمنت التعديلات الأخيرة في القانون الحالي شمول أكثر في تعريف الكيان الإرهابي، والأموال الإرهابية، كما تضمنت إضافة آثار جديدة لمن يتم إدارجها على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية.

وتصنف مصر وعدة دول عربية جماعة الإخوان "إرهابية" منذ عام 2014، بعد ثبوت تورطها في عمليات مسلحة استهدفت مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، عقب ثورة يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بتنظيم الإخوان من الحكم.

