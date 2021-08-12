15 قتيلا في هجوم إرهابي غربي النيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 15 شخصا في هجوم غربي النيجر، بعد أقل من أسبوع على مقتل 33 شخصا في المنطقة نفسها على يد مسلحين يشتبه أنهم إرهابيون.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية ا لنيجرية فإن الهجوم الأخير شنه الإثنين "مسلحون غير معروفين" استهدفوا "أشخاصا يعملون في الحقول" في منطقة بانيبانجو بالقرب من الحدود مع مالي.

وتقع بانيبانجو داخل ما يسمى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، والتي شهدت على مدار سنوات هجمات دامية لجماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وأسفر هجومان وقعا نهاية يوليو/تموز وتم تحميل مسؤوليتهما للإرهابيين عن مقتل 33 شخصا.

وفي أعقابهما تعهدت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة ومحاسبة المرتكبين.

وكانت سلطات النيجر قد قدمت وعودا مماثلة في الماضي، لكن الهجمات الدامية استمرت.

وغالبا ما يقوم بها مسلحون على دراجات نارية يفرون إلى مالي بعد الانتهاء من تنفيذ هجماتهم.

وينتشر نحو 1,200 جندي تشادي في منطقة الحدود الثلاثة كجزء من القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وتضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.