بريطانيا: 29612 إصابة جديدة و104 وفيات

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"الخليج 365" من لندن: سجلت بريطانيا المتحدة 29612 إصابة جديدة 104 وفيات في آخر 24 ساعة، وأزال فيسبوك مئات الحسابات المرتبطة بمعلومات مضللة عن اللقاح تعمل من روسيا.

ووفقًا لأحدث الأرقام الحكومية، تقارن الأرقام مع 23510 إصابة و146 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا تم الإبلاغ عنها يوم الثلاثاء، وهو كان أعلى عدد للوفيات اليومية لكورونا منذ 12 مارس، عندما تم تسجيل 175 حالة وفاة.

ويوم الأربعاء الماضي، كان هناك 29312 حالة إصابة و119 حالة وفاة.

وفي الوقت نفسه، تلقى 37511 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا ليصل المجموع إلى 47129400 (89.1٪ من السكان البالغين). وتم طعن 151143 للمرة الثانية، مما يعني أن 39839709 شخصًا (75.3٪) تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

جرعة الخريف

وقال وزير الصحة ساجد جاويد إن الخطط جارية لإجراء لقاحات الخريف المعززة، على الرغم من أن البروفيسور آدم فين، من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين ، أشار إلى أنها ستكون لعدد صغير نسبيًا من الناس.

وقال لـ(بي بي سي): "لقد طُلب منا تقديم المشورة بشأن من قد يحصل على جرعة معززة إذا ثبت أنه ضروري لتقديم التعزيزات".

وأضاف: "أعتقد أنه أصبح من الواضح تمامًا أن هناك مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين من المحتمل أن تكون استجاباتهم المناعية للجرعتين الأوليين غير كافية - الأشخاص الذين يعانون من كبت المناعة من نوع أو آخر، ربما لأنهم يعانون من نقص المناعة أو أنهم لقد تلقوا العلاج من السرطان أو زرع نخاع العظام أو زرع الأعضاء، من هذا النوع. "

حالات خطيرة

وقال البروفيسور فين أيضًا إن سبب تمديد طرح اللقاح ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا يرجع إلى عدد صغير من الحالات الخطيرة في الفئة العمرية.

وإذ ذاك، وفي الوقت نفسه، أزال Facebook مئات الحسابات المرتبطة بشبكة معلومات مضللة عن لقاح كوفيد COVID-19 تعمل من روسيا.

وسعت وكالة الإعلان Fazze إلى دفع المال للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة نشر محتوى مضلل حول لقاحي فايزر وأسترازينيكا Pfizer و AstraZeneca ، بما في ذلك ادعاء واحد بأن ضربة AstraZeneca ستحول الشخص إلى شمبانزي.

وتم الكشف عن المؤامرة بعد أن كشف مؤثرون في فرنسا وألمانيا عن عروض تم إرسالها لهم، وتم حظر 65 ملفًا شخصيًا على Facebook و243 حسابًا على Instagram بعد تتبعهم إلى Fazze.



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