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تجنب تراكم مستحقات المصدرين.. أبرز ملامح برنامج المساندة التصديرية الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج جديد للمساندة التصديرية مداه 3 أعوام، يبدأ تطبيقه من بداية العام المالى 21/2022، على خلفية أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بسبب ظروف جائحة فيروس کورونا، وتم خلاله زيادة المساندة التصديرية إلى 100%، مع التوجه أساسا لدعم صادرات كل من المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمحافظات الحدودية.

ويُراعى - فى إطار البرنامج الجديد - الالتزام بمجموعة ضوابط ومبادئ حاكمة لتخصيص الدعم التصديرى، من شأنها تعظيم المردود الاقتصادى من البرنامج الجديد.

وتشمل هذه الضوابط ما يلى:

1- تجنب تراكم مستحقات المصدرين حتى ينجح البرنامج فى تحقيق أهدافه، إما بتطبيق المداد الفورى، أو خلال فترة لا تتجاوز (6) أشهر من وقت التصدير

2- يتضمن البرنامج أهدافا كمية وقطاعية محددة بما يتفق مع استراتيجية التنمية الصناعية للحكومة، والتى يتم وفقا لها رصد الحصص المالية المخصصة للدعم، وبما يسمح بتقييم برنامج دعم الصادرات.

3- عدالة التوزيع بين الشركات المصدرة وفقا لإسهاماتها الفعلية فى النشاط التصديرى مع مراعاة توسيع قاعدة المستفيدين، بحيث تشمل الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة.

4- الالتزام بربط المساندة التصديرية بالمساهمة فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مثل التشغيل، والتطوير التكنولوجى، وتصدير منتجات عالية التقنية، وزيادة نسبة المكون المحلى فى السلع المصدرة (القيمة المضافة).

5- الإعلان عن هذا البرنامج الجديد الذي سيتم تطبيقه بشفافية تامة اعتبارا من مطلع النصف الثانى من عام 2021.

6- سهولة تطبيق وقياس القيمة المضافة، وتيسير الإجراءات، وسهولة سرعة التواصل بين الجهات المشاركة فى التنفيذ.

7- التشاور مع المصدرين وأصحاب المصلحة، كمحاولة لتجنب التحديات المسابقة وزيادة الشفافية.

8- الاستدامة، على أقل تقدير ثلاثة أعوام (كما أعلن في البرنامج الجديد)، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة.

9- المتابعة، باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق مقاصد السياسة الصناعية والأهداف التصديرية، ويأتى في مقدمتها زيادة موارد صندوق دعم الصادرات واستكمال الإصلاح المؤسسى، وتيسير إجراءات ومراحل حساب القيمة المضافة والمكون المحلى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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