خبير روسي : من السابق لأوانه الحديث عن الإنتصار على "كوفيد-19"

اسماعيل عبد الحي - قال مدير معهد "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة، ألكسندر غينتسبيرغ إن هناك جهودا غير مسبوقة تبذل لدراسة "كوفيد-19"، محذرا من أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانتصار على الفيروس.

وأضاف غينتسبيرغ في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة "سبوتنيك": إن "هناك قوى علمية ضخمة تشارك في دراسة الفيروس، ويمكننا القول بأنها "قوى غير مسبوقة​​​" ومع ذلك القول بأننا إنتصرنا على الفيروس مع الأسف مستحيل".

وأشار مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة إلى أن العلماء مازالوا لا يعلمون كل شيء عن فيروس كورونا "خاصة أنه يتغير وبقوة كبيرة".

وأشار غينتسبيرغ إلى أنه "في الوقت نفسه من المستحيل القول إن هناك الآن كيمياء علاج فعالة ضد فيروس كورونا من شأنها أن تساعد المرضى على التعافي بسهولة وببساطة".

وسجلت وزارة الصحة الروسية قبل عام من الآن في 11 أوت 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وسمي اللقاح "سبوتنيك V".

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 بالمائة، ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.