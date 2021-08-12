الحوثيون يقتحمون عيادة طبية لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على الاعتداء على العيادة الطبية التابعة لموظفي الأمم المتحدة بمدينة الحديدة ونهب ما تحتويه من لقاحات ضد فيروس «كوفيد- 19».

وقال مصدر مطلع إن القيادي الحوثي المدعو أبو علي الكحلاني والمعين من قبل الميليشيات مديراً لأمن المحافظة ومجاميع من مسلحيه اقتحمت العيادة التابعة لموظفي برنامج الأغذية العالمي ونهب كمية لقاحات ضد كورونا المخصصة لهم.

وأكد المصدر أن القيادي الحوثي ومسلحيه منعوا بالقوة موظفي الأمم المتحدة من أخذ اللقاح ضد الفيروس.

وعبر وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة في تصريح لـ«وكالة 2 ديسمبر» عن استنكاره لهذه الواقعة، مطالباً بنقل البعثة الأممية للحديدة إلى منطقة محايدة خارج سيطرة ميليشيات الحوثي.

وأكد أن بقاء اللجنة يمثل تهديداً لحياة موظفي الأمم المتحدة ويحول دون تأديتهم مهامهم وواجباتهم بحسب بنود الاتفاق، مبديا استغرابه من عدم اتخاذ رئيس بعثة الحديدة أو مكتب المبعوث الأممي أي ردة فعل تجاه هذه الواقعة.