تصاعد الخلافات بين الميليشيات في إب

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

أفادت مصادر محلية في محافظة إب وسط اليمن، بأن مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية اقتحموا منزل عضو مجلس محلي في المحافظة، في مؤشر يظهر حالة من الصراع البيني المتصاعد بين أجنحة الميليشيات المدعومة من إيران. وقالت المصادر إن المدعو «أبو حسين السراجي» القيادي الأمني في الميليشيات الإرهابية، اقتحم ومسلحوه منزل أحمد سالم صلاح، عضو المجلس المحلي في مديرية ريف إب. وذكرت المصادر أن المسلحين الحوثيين اقتحموا المنزل الواقع في منطقة «شعب يافع» أثناء ما كان بداخله أطفال ونساء تم ترويعهم من قبل مسلحي الميليشيات الحوثية. وطبقاً للمصادر فإن حادثة الاقتحام يرجح أن تكون ناتجة عن ظروف الخلافات البينية القائمة في أوساط الميليشيات الحوثية خاصة وأن صلاح كان عضواً في المجلس المحلي المُشكل من قبل الميليشيات الحوثية.

وإلى جانب المداهمات التي تنفذها الميليشيات ضد منازل قيادات عملت لصالحها في الفترة الماضية وتحولت إلى خصوم للميليشيات بسبب الصراع البيني، بلغ عدد المنزل والمحلات التجارية والمؤسسات التي اقتحمتها الميليشيات منذ بداية العام الجاري 230 ممتلكاً خاصاً.