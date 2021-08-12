فيضانات تجتاح شمال تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - إسطنبول (وكالات)

اجتاحت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة غير مألوفة الساحل الشمالي لتركيا أمس، وتسببت في انهيار جسر وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى، بعدما استعرت في جنوب غرب البلاد بعض من أكبر حرائق الغابات في تاريخ تركيا.

وذكرت قناة «تي آر تي خبر» الرسمية أن شخصاً توفي، بعدما أصيب بنوبة قلبية في إقليم بارتين بشمال البلاد، في حين يبحث عمال الطوارئ عن آخر مفقود.وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن 13 شخصاً أُصيبوا بجراح بعد انهيار جسر في بارتين، بينما انقطعت الكهرباء في 12 قرية.

وفي إقليم سينوب، انهار منزل بسبب الفيضانات، وغرقت السيارات في المياه حسبما أظهر مقطع مصور.

وأضافت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أنه تم إخلاء مستشفى، كما أُغلقت بعض الطرق في سينوب محذرة من توقعات باستمرار هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

كما سببت الأمطار فيضان نهر في إقليم قسطموني، ما تسبب في جرف سيارات وركام مع مجرى النهر.