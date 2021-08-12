اتفاقيات تعاون بين المغرب وإسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - الرباط (وكالات)

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، الذي يجري أول زيارة وُصفت بالتاريخية إلى العاصمة الرباط.

وذكر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي، أن 3 اتفاقيات جديدة جرى توقيعها مع إسرائيل، وهناك 10 اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مستقبلاً.

وأشار بوريطة إلى أن المباحثات تطرقت إلى السلام في الشرق الأوسط، قائلاً إن مفاوضات السلام هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي وشامل للأزمة.

وأكد وزير الخارجية المغربي، أن الرافد العبري مكرس في دستور المغرب كرافد يثري الهوية المغربية.

ووقع الجانبان المغربي والإسرائيلي، مذكرة تفاهم من أجل إحداث آلية للتشاور السياسي، والغرض منها هو اكتشاف الأوجه المختلفة للتعاون، سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو إزاء مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية.

وفي المنحى نفسه، وقع الوزيران على اتفاقيتين أخريين، تهم الأولى مجال الثقافة والشباب والرياضة، فيما تنصب الأخرى على تعزيز التعاون في مجال الطيران.

من جانبه، أشاد لابيد باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، قائلاً إنه «لولا شجاعة الملك محمد السادس لما كنا هنا». وقال الوزير الإسرائيلي، إن «الاتفاقيات ستجلب الابتكار وكل ما يخدم الأبناء والأحفاد لسنوات مقبلة، نحن نجعل العالم أفضل، نلقنهم درساً عن قوة الأمل ومحاربة الفقر والجهل والأوبئة والأمراض».

وأضاف بأن «إسرائيليين كثيرين ينظرون إلى المغرب كجزء من طفولتهم وهويتهم، لأنهم عاشوا في البلاد لا يأتون إلى هنا كسياح، وإنما كأسر وعائلات». وقال لابيد «نحن اليوم نقوي ونعيد هذه الصداقة بين أمتينا»، معرباً عن الامتنان للعاهل المغربي.