ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (وكالات)

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس، أعمال اجتماع أردني عراقي مصري لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية بين الدول الثلاث والتي انعقدت في يونيو الماضي في العاصمة العراقية بغداد، والمتعلقة بالعمل الإنساني وآلية تنفيذها.

وضم الاجتماع رئيس الهلال الأحمر الأردني ونظيره العراقي والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الأردن والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحث المشاركون تقوية التعاون بين جمعيات الهلال الأحمر في الدول الثلاث بمجالات التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة لإبراز الجمعيات كمساهمين فريدين ولاعبين أساسيين في المجالات الإنسانية ذات الصلة بالأولويات المحددة في إعلان القمة.