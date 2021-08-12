كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تضرر 7 محولات في كركوك إثر تعرضها لعمل تخريبي إرهابي في المحافظة.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، مساء الأربعاء، تضرر 7 محولات في كركوك إثر تعرضها لعمل تخريبي إرهابي في المحافظة.

في التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان، أنه وبالوقت التي تعمل ملاكات وزارة الكهرباء المتقدمة على صيانة أبراج النقل المتضررة نتيجة الأعمال التخريبية الإرهابية، تعرضت لاستهدافات كبيرة طالت قطاع التوزيع، وذلك في عمل تخريبي يهدف لإيقاف عجلة مشاريع الوزارة وإنهاك ملاكاتها، وفق البيان.

وأضاف أن قطاع التوزيع في المنطقة الشمالية تعرّض لأعمال تخريبية إرهابية بتفجير عبوات ناسفة استهدفت شبكات التوزيع في ناحية سركران التابعة لمحافظة كركوك، مما أدت إلى تضرر 7 محولات وخروج مغذي القراج عن الخدمة.

حوادت متكررة

كما أشارت إلى أن الملاكات الهندسية والفنية باشرت في فرع توزيع كهرباء كركوك التابع للشركة العامة المذكورة برفقة الجهد الهندسي العسكري، بالتوجه إلى مكان الحادث وكشف الأضرار والمباشرة بمعالجة الخلل على مغذي القراج وإعادة المغذي إلى العمل.