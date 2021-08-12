شكرا لقرائتكم خبر عن مروحيات الجيش الجزائري تشارك في إخماد حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الجزائري، مروحيات من نوع MI26 تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق بكل من ولايتي تيزي وزو، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها.

وقالت: "إقحام مثل هذا النوع من المروحيات يشكل دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي في الميدان إلى جانب مصالح الحماية المدنية في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى والمداشر المنكوبة".