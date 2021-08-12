شكرا لقرائتكم خبر عن 48.8 درجة.. صقلية تسجل حرارة غير مسبوقة في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت خدمة الأرصاد الجوية في صقلية إن درجات الحرارة هناك وصلت إلى 48.8 درجة مئوية أمس الأربعاء.

وإذا تم التحقق من هذه الدرجة رسميا، ستتجاوز الرقم القياسي البالغ 48 درجة المسجل في العاصمة اليونانية

أثينا، في عام 1977، وفقا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي

نشرتها جامعة ولاية أريزونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتبع الحرارة الحارقة الطقس غير المعتاد الذي تشهده أنحاء عديدة من

أوروبا، حيث تكافح تركيا المجاورة أسوأ حرائق غابات على الإطلاق، وغمرت

الفيضانات الشديدة أجزاء من ألمانيا مؤخرا، كما تشهد المملكة المتحدة

المزيد من العواصف الشديدة.