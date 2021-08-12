شكرا لقرائتكم خبر 16 ألف طفل وأم يستفيدون من خدمات التغذية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعم مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، وقدم خدماته الطبية والتغذوية لـ 16,092 مستفيدا خلال الفترة من 22 حتى 28 يوليو الماضي.

وجرى فرز 4,174 طفلا، وتقديم العلاج لـ 932 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 1,146 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ254 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 2,379 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ509 مراجعات، فيما استفادت 6,095 مراجعة من أنشطة التوعية و603 من ركن المشورة.

