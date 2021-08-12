16 ألف طفل وأم يستفيدون من خدمات التغذية السعودية

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وجرى فرز 4,174 طفلا، وتقديم العلاج لـ 932 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 1,146 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ254 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 2,379 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ509 مراجعات، فيما استفادت 6,095 مراجعة من أنشطة التوعية و603 من ركن المشورة.
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