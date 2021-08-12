شكرا لقرائتكم خبر تقرير يفضح سرقة الحوثيين قوت اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضح تقرير صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، سرقة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لقوت اليمنيين وطعامهم والمساعدات الإنسانية التي تصلهم من مختلف الجهات.

وقال «منذ أن سيطرت ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، انعكست هذه الظروف على الغالبية العظمى من اليمنيين وفي مقدمتهم المدنيين من النساء والأطفال، وهو ما جعل أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من 80% من السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية وكل شكل من أشكال الحماية، سواء كانت مساعدات طبية أو غذائية، أو غير ذلك من المساعدات المختلفة، كما يوجد 14.4 مليون في حاجة ماسة لهذه المساعدات».

وأكد التقرير أن المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية واجهت عراقيل وعقبات لا حصر لها، ما تسبب في تخفيض وإيقاف 15 برنامجا إنسانيا بسبب نقص التمويل، وأصبح مصير 30 برنامجا آخر رهن تخلي الحوثيين عن القيود التي وضعوها للسيطرة على المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنه بجانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، استولت ميليشيات الحوثي على كميات هائلة من المساعدات التي سمح بدخولها، فأدت إلى انعدام الأمن الغذائي، وتدهور النظام الصحي في اليمن.

على صعيد آخر، حققت قوات الجيش الوطني اليمني خلال الساعات الماضية تقدما جديدا في جبهة الكسارة، وأسقطوا العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح وكبدوهم خسائر كبيرة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «إن اعتراف الناطق باسم ميليشيات الحوثي المدعو محمد عبدالسلام، بالدعم العسكري الذي قدمه نظام الملالي في إيران للميليشيات من شحنات أسلحة وتكنولوجيا وخبراء في التصنيع العسكري، للانقلاب على الدولة وقتل اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي وتهديد خطوط الملاحة الدولية، ليس جديدا ولا مفاجئا».

وأشار إلى أن النظام الإيراني قدم لميليشيات الحوثي الإرهابية كل أشكال الدعم السياسي والإعلامي والمالي والعسكري، من شحنات أسلحة «صواريخ باليستية، طائرات مسيرة»، وخبراء عسكريين، وخبراء صناعة الألغام بأنواعها والعبوات الناسفة، وشحنات النفط المهربة، والقنوات الفضائية والمواقع والوسائل الإعلامية».

إلى ذلك أدانت رابطة أهلية يمنية، إقدام جماعة الحوثي المسلحة، على قتل المختطف (محسن القاضي) بإطلاق النار عليه في أحد سجون محافظة ذمار بعد شهرين من اختطافه من منزله وإخفائه طوال فترة احتجازه.

مشاهدات يمنية:







ميليشيات الحوثي تفرج عن الصحفي الأرحبي بعد أكثر من شهر من اعتقاله بمحافظة عمران.



رئيس منظمة رصد: الميليشيات الحوثية تتفنن في قتل المدنيين.



24 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة وتستهدف محافظات حجة، مأرب، حضرموت، عدن.



الاحتياجات الإنسانية في لليمن: