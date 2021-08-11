لهذا السبب.. إسبانيا تستدعي سفيرتها في نيكاراغوا

محمد الفلاح - الأربعاء 11 أغسطس 2021

استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء، سفيرة بلاده في ماناغوا، ماريا ديل مار فرنانديز بالاسيوس للتشاور، عقب بيان لحكومة نيكاراغوا الثلاثاء تضمن "اتهامات خطيرة وليس لها أساس ضد إسبانيا ومؤسساتها".



وكشف بيان حكومة الرئيس دانييل أورتيغا "أكاذيب جسيمة عن عمليات قضائية وانتخابية إسبانية"، وفق بيان وزارة الخارجية الإسبانية الأربعاء.

وأضاف البيان "نيكاراغوا تشهد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تفاقمت في الأسابيع الماضية، نتيجة زيادة قمع الحكومة لوسائل الإعلام المستقلة".

ويتطلع أورتيغا لولاية رئاسية خامسة والرابعة على التوالي والثانية مع قرينته نائب الرئيس روساريو مورييو.

واتهمت نيكاراغوا إسبانيا بالافتقار إلى "السلطة الأخلاقية" واتهمتها بنشر "الأكاذيب وارتكاب الجرائم وجرائم ضد الإنسانية".