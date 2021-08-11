شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بينهم فتاة قرب الحرم الإبراهيمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقل جيش الاحتلال اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم فتاة، عقب مواجهات واعتداءات للمستوطنين على المواطنين قرب الحرم الإبراهيمي.

وأفادت مصادر محلية في الخليل، أن جيش الاحتلال اعتقل الأسيرة المحررة نهيل أبو عيشة، ويزن يسري طه، وأكرم فخري مسودة.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال هاجم تجمعاً للمواطنين قرب الحرم الإبراهيمي، احتجاجاً على حفريات الاحتلال وانتهاكاته، بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، بينما اعتدى المستوطنون على المواطنين داخل المحال التجارية القريبة من الحرم.