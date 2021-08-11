اخبار العالم

دولة مجاورة تسجل ارتفاعا قياسيا باصابات ووفيات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تسجل ارتفاعا قياسيا باصابات ووفيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت السلطات الصحية التركية 128 وفاة و27356 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى معدل تسجله البلاد منذ 4 ايار الماضي.
وبلغت حصيلة المتعافين من كورونا 16363 شخصا.

وعلى صعيد اللقاحات في البلاد، وصل معدل التطعيم بالجرعة الأولى إلى 69.19 بالمئة للبالغين فوق 18 عاما، فيما بلغت نسبة متلقي الجرعة الثانية 50.24 بالمئة.

وتعليقا على الإحصائيات الأخيرة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة عبر تويتر، إن "اللقاح بات متوفرا، وأصبح من الممكن ضبط الزيادة الحاصلة في عدد المصابين".

وأضاف: "يجب ألا يمضي الوقت ضدنا، وعلينا جميعا تلقي اللقاحات في أسرع وقت".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا