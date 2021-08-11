اليمن.. المليشيات تسرح غير الحوثيين من مؤسسات الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمضي مليشيات الحوثي في تنفيذ إجراءات فصل وتسريح كل الضباط والجنود الذين يرفضون القتال في صفوفها على جبهات الحرب وتتهمهم بالخيانة.

وأعلنت المليشيات اليوم الأربعاء، عن استكمالها إجراءات فصل 904 ضباط من منتسبي وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها، مبررة ذلك باتهامهم بالخيانة نتيجة رفضهم للقتال في صفوفها .



ونشرت وسائل إعلام المليشيات أن المجلس الأعلى للشرطة التابع لها، برئاسة القيادي الحوثي عبدالمجيد المرتضى، كلف لجنة "لإعداد الملفات لكل الضباط المستهدفين سواء من التحقوا بالشرعية أو من رفضوا القتال مع المليشيات.

وشكل المجلس الحوثي لجنة أخرى لاستكمال حصر أسماء من تبقى من الضباط والأفراد، الذين التحقوا بالشرعية"؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واتهامهم بتهم جنائية.

واعتبر القيادي الحوثي أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للشرطة، تأتي ترجمة لتوجيهات زعيم المليشيات بتسريح المؤسسات من غير المنتمين للمليشيات والذين وصفهم بـ"المندسين".

وكانت مليشيات الحوثي قد أحالت الأسبوع الماضي 3000 جندي وضابط من منتسبي الأجهزة الأمنية، إلى التقاعد القسري، دون أي مسوغات قانونية، وإحلال عناصر تابعة لها بدلاً عنهم إضافة إلى شن حملات ملاحقة واعتقال طالت الكثير من منتسبي وزارة الداخلية التابعة لهم.

وتسعى مليشيات الحوثي من خلال هذه الإجراءات إلى السيطرة والاستحواذ على كل الوظائف في الأجهزة الأمنية.

وأعلنت المليشيات قبل يومين عن فتح باب التجنيد في وحدات أمنية هي: النجدة والأمن المركزي وحماية المنشآت، وهي قطاعات أمنية تنشط في المدن الرئيسية.