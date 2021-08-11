إسرائيل: المرشح للداخلية الإيرانية "مجرم مطلوب" للإنتربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، أن المرشح لتولي وزارة الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي، في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، "مجرم مطلوب لدى الشرطة الدولية (الإنتربول)".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، تلقته ”الخليج 365” إن : "وزير الداخلية الإيراني الجديد، وحيدي، هو مجرم مطلوب لدى الشرطة الدولية "الإنتربول" لقتله 85 شخصًا في التفجير المروع عام 1994 لمركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يدين هذا التعيين المخزي".

وتابع المتحدث الإسرائيلي: "هذا هو وجه الحكومة الإيرانية الإرهابية الجديدة: الرئيس رئيسي "جزار طهران" مسؤول عن قتل آلاف الإيرانيين ووزراؤه مسؤولون عن قتل الناس في جميع أنحاء العالم".

وكان رئيسي، قدم أسماء الوزراء المقترحين إلى البرلمان، حيث كان من بينهم جواد أوجي لوزارة النفط، وللداخلية أحمد وحيدي، القائد في مليشيات الحرس الثوري.

كما اقترح سيد إحسان خاندوزي وزيرا للاقتصاد، وحجة الإسلام خطيب على رأس وزارة الأمن، ومحمد مهدي إسماعيلي لوزارة الإرشاد، وسيد جواد ساداتي نجاد لوزارة الجهاد الزراعي.

أما عزت الله ضرغامي، فرشحه إبراهيم رئيسي، وزيرا للثقافة وهو أحد قادة الحرس الثوري، بينما حميد سجادي لوزارة الرياضة، ورضا فاطمي أمين لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة.

بينما لوزارة العدل فرشّح أمير حسين رحيمي، وللطاقة علي أكبر محرابيان، وللخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والأخير قائد بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وضمت القائمة أيضا، حسين باغ‌ كلي على رأس وزارة التربية والتعليم، وحجت عبدالملکي لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، وبهرام عين‌ اللهي لوزارة الصحة والعلاج الطبي، ورستم قاسمي لوزارة الطرق وبناء المدن، والأخير نائب قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية.

فيما اقترح العميد محمد رضا قرايي آشتياني وزيرا للدفاع وإسناد القوات المسلحة، ومحمد علي زلفي غل وزيرا للعلوم، وعيسى زارع بور وزيرا للاتصالات.

ولا تصبح هذه القائمة نهائية إلا بعد مصادقة البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون.