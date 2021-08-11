موجز ”الخليج 365” للسياحة.. مواقع إسلامية بإسبانيا وتفوق مطار دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

يأتي الإعلان بعد أيام من إطلاق أولى المقاطع السينمائية للحملة بعنوان " الجاسوس"، للمخرج العالمي كريغ غيلزبي، الحائز على جائزة Guild.

أدرجت منظمة "يونسكو" مؤخرا موقعين أثريين في مدريد، هما طريق "باسيو ديل برادو" وحديقة "بوين ريتيرو" لقائمة التراث العالمي.



سيحتضن مشروع "سي وورلد أبوظبي" عند اكتماله بحلول 2022، أكبر الأحواض المائية للحياة البحرية على مستوى العالم.

تواصل "طيران الإمارات" توسيع نطاق عملياتها عبر شبكة خطوطها العالمية واستعادة طاقتها الاستيعابية إلى مستويات ما قبل الجائحة.

استقبل مطار دبي الدولي أكثر من 10 ملايين مسافر خلال النصف الأول من 2021، ليتقدم بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى.

