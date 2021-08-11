الكويت "قلقة" إزاء تهديد أمن الملاحة البحرية بالخليج وبحر العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الكويت عن بالغ قلقها من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي والمناطق المحيطة لبحر عمان وبحر العرب.

وعبرت الكويت، في بيان لمجلس الوزراء، عن دعمها للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة في 9 أغسطس/آب 2021 حول الأمن البحري.

وأكدت تقديرها لما انطوى عليه البيان من أسس ومرجعيات دولية تدفع إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية لما تمثله من شريان رئيسي للاقتصاد العالمي.

وجدد مجلس الوزراء الكويتي، أهمية الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.

وأشار إلى تطلعه بضرورة "التعاون مع المجتمع الدولي تحقيقاً لأمن وسلامة تلك الممرات واستمرار تدفق التجارة العالمية".

وكانت جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الإثنين الماضي شهدت مناقشة قضية أمن الملاحة البحرية، اتهامات لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان وبحر العرب، ودعوات لمواجهة القرصنة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ثقة بلاده أن إيران هاجمت سفينة "ميرسر ستريت" في بحر العرب.

وقال بلينكن خلال جلسة مجلس الأمن: إن حرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية أمران ضروريان لنهوض الدول، وبحر الصين الجنوبي يشهد أعمالا استفزازية تهدد موارد بعض الدول.

وتابع أننا واثقون بأن إيران هاجمت سفينة "ميرسر ستريت" في بحر العرب، نسعى لمحاربة القرصنة الدولية وضمان أمن الملاحة البحرية.

وكانت عدة دول من بينها بريطانيا تقدمت بشكاوى لمجلس الأمن ضد إيران بعد اتهامها باستهداف ناقلتي نفط في خليجي عمان، وبحر العرب.