شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الألماني يحث إيران على العودة إلى مفاوضات فيينا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

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حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إيران الأربعاء، على العودة إلى مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي، في أسرع وقت ممكن.



وقال ماس، للصحفيين في برلين: "إذا كنا لا نرغب في المجازفة بما حققناه حتى الآن في فيينا، فلا يمكننا تمديد المفاوضات، إلى الأبد".

وأضاف "نتوقع أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض في فيينا في أقرب وقت ممكن، وأن تفعل ذلك بالمرونة والاستعداد اللازمين للتوافق على إبرام اتفاق".