وزارة الصحة المغربية.. تسجيل 98 وفاة و9153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 98 وفاة و9153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.



وقالت الوزارة المغربية إن الحصيلة الجديدة من الإصابات تأتي نزولا من 9778 إصابة يوم الثلاثاء، مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة المغربية إلى 720256 حالة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 98 وفاة جديدة، نزولا من 105 وفيات ليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10607.

وتشير معطيات رسمية إلى أن معدل ملء أسرّة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 بلغ حتى الثلاثاء 46.6%، بينما لم تعد بعض المستشفيات، لا سيما في مراكش والدار البيضاء، تستقبل المصابين في ظل عدم وجود أسرّة شاغرة داخل غرف الإنعاش.