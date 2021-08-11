شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا ترحب بقرار السودان تسليم البشير واثنين من مساعديه الى المحكمة الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن "ترحيبها" بقرار السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهم بارتكاب "إبادة" وجرائم ضد الإنسانية في سنوات النزاع في إقليم درافور.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين :"نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم المطلوبين، ومشاركتها الأدلة. من شأن ذلك أن يشكّل تقدما كبيراً للسودان في مكافحته عقود من الإفلات من العقاب".