بندر العطية سفيرا لقطر في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، قرارا أميريا بتعيين بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى السعودية. وشغل السفير الجديد منصب سفير قطر في الأردن التي درس فيها، كما تولى منصب سفير قطر في الكويت من 2018 حتى يونيو 2021، ويعرف بلقب “ابن الزعيم”، فهو نجل قائد الجيش القطري الحديث بعد الاستقلال محمد العطية، وشقيق وزير الدفاع القطري خالد العطية.



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