شكرا لقرائتكم خبر الجزائر تعلن الحداد بعد انتشار الحرائق في 18 ولاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس إعلان الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم، على خلفية مقتل عدد من المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن الرئيس تبون قرر أيضا التجميد الموقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها، بعدما ارتفع عدد ضحايا الحرائق الغابات بالجزائر إلى 65 شخصا بين مدني وعسكري.

وقال التلفزيون إن عدد الوفيات بلغ 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو «منطقة القبائل»، في حين يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للغابات،علي محمودي قوله إن عدد حرائق الغابات المشتعلة حاليا 86 من إجمالي 103 اندلعت في 18 ولاية.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، رسالة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أعرب خلالها عن خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعبا في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت الجامعة العربية في بيان بأن أبوالغيط أعرب في رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر، وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار تلك المحنة.