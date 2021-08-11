8 قتلى بينهم طفلان في انفجار بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ثمانية مدنيين بينهم طفلان مصرعهم أمس في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق، بالقرب من بلدة بعادوين فى إقليم مدغ بوسط الصومال. وأوضح محافظ الإقليم عبدالرحمن علي ديري، أن الثمانية قتلوا عندما دهست عربة كانوا يستقلونها عبوة ناسفة زرعها مسلحون يشتبه أنهم من حركة الشباب.



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