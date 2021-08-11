أمير يخلف ظريف في خارجية إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي أمس تشكيلة حكومته المقترحة إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) فإن التشكيلة المقترحة تضم 19 وزيرا، وتتضمن ترشيح حسين أمير عبدالله لوزارة الخارجية خلفا لمحمد جواد ظريف، والعميد محمد رضا قراي آشياني لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وجواد أوجي لوزارة النفط. ونقلت وكالة «فارس» عن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى نظام الدين موسوي القول إن اللجان البرلمانية ستناقش برامج الوزراء المرشحين خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أنه بعد إنجاز دراسة برامج الوزراء المرشحين في اللجان التخصصية ستبدأ عملية التصويت على الثقة للوزراء في اجتماعات مفتوحة للمجلس بدءا من السبت 21 أغسطس.

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